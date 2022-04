Da Redação

Campanha do Agasalho conta com 130 caixas coletoras; Confira

Nesta terça-feira (26), a Prefeitura de Arapongas informou que a 6ª edição da Campanha do Agasalho "Cabide não sente frio", conta com 130 caixas coletoras distribuídas em diferentes pontos da cidade.

continua após publicidade .

A Campanha foi lançada oficialmente no dia 13 de abril e é uma ação promovida pela Prefeitura da cidade, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Os pontos de distribuição podem ser encontrados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’S); Escolas Municipais; prédios residenciais; Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Paço Municipal. A ação promove arrecadar agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam.

continua após publicidade .

Segundo a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima Silva, até agora, 1.250 itens já foram doados. “Acreditamos que teremos um recorde de arrecadações. A expectativa é arrecadar mais de 20 mil peças para as famílias neste período de inverno. Contamos com a colaboração de todos. Um simples ato que ajuda inúmeras famílias”, mencionou.



As arrecadações para a Campanha do Agasalho “Cabide não sente frio” serão realizadas até o dia 30 junho. As caixas coletoras personalizadas com o tema da campanha estão disponíveis para a coleta dos itens. A Semas disponibilizará também pontos de coletas itinerantes nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), com datas e horários a serem divulgados no decorrer da campanha.

Ainda segundo a Semas, a previsão é de que as doações sejam iniciadas na segunda semana do mês de maio. “Já recebendo uma maior quantidade de peças, vamos colocar à disposição da população na segunda semana de maio, nos nossos três Centros de Convivência do Idoso (CCI’s)”, disse Ismailda.

continua após publicidade .

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3902-1335/3902-1264 – Semas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.