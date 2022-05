Após cassação, Pardini assume como vereador em Arapongas

Da Redação

O suplente de vereador Valdecir Pardini (DEM) foi empossado em definitivo em cerimônia simples realizada no gabinete da presidência do Legislativo, nesta segunda-feira (16). Pardini, que obteve 786 votos na eleição de 2020, vinha atuando interinamente no lugar de Paulo César de Araújo (Pastor do Mercado), que teve seu mandato cassado por faltar com o decoro em sua conduta pública.

continua após publicidade .

Durante o ato de posse, Valdecir Pardini prestou o compromisso de cumprir a Lei Orgânica do Município, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que lhe fora conferido. “Espero poder honrar não só os votos recebidos, mas toda a nossa população. Tenham a certeza que vim para somar e trabalhar em prol do nosso município”, disse.

Relembre:

continua após publicidade .

A Câmara Municipal de Arapongas - que fica a 380 quilômetros da capital paranaense - decidiu pela cassação do mandato do vereador Paulo César de Araújo (DEM), conhecido como Pastor do Mercado, que é acusado de agredir três mulheres, inclusive uma idosa. Ele está preso desde janeiro, na Penitenciária Estadual de Londrina. Araújo teve seu mandato cassado por 13 votos favoráveis e uma abstenção, durante sessão ordinária que durou cerca de dez horas, realizada na noite do dia 02 e madrugada de terça 03.