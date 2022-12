Urgente: mulher é assassinada a tiros em Apucarana

Da Redação

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite deste domingo de Natal (25). O crime aconteceu na Rua Estados Unidos, na região do bairro Vale Verde, em Apucarana, no norte do Paraná.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 19h50. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os Bombeiros também foram para o local, mas a mulher, que estava caída no meio da rua, já estava sem vida.

Testemunhas contaram para a polícia que um carro se aproximou da mulher, que após uma discussão, dois tiros foram disparados e o veículo saiu em alta velocidade. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo. A polícia tenta mais detalhes de quem cometeu o feminicídio.

A identificação da vítima ainda não foi revelada. O final de semana do Natal foi violento em Apucarana. Um homem, de 28 anos, também foi morto a tiros na manhã de sábado (24). O crime aconteceu no Distrito da Vila Reis.

