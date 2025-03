Temperatura máxima deve atingir 33°C em Apucarana e mais cidades do PR

A quinta-feira com continuidade de tempo instável, especialmente a tarde, com o calor nos municípios paranaenses. Há uma frente fria que avança pelo mar na altura do Sul do Brasil, aumentando as taxas de instabilidade atmosférica no Sul do País e no Paraná. Podem ser esperados alguns temporais e calor ainda na região.

⛅ Apucarana:

O site do Simepar informa que Apucarana poderá ter uma trégua da chuva nesta quinta-feira. Mesmo que a quantidade registrada nos dias anteriores tenha sido pouca, a quinta não deve esperar ocorrência de chuva, pois não consta previsão de tempestades para o dia. As temperaturas estarão bem altas, com máxima de 33°C e mínima de 21°C. Inclusive, uma quinta onda de calor deve ser esperada na Cidade Alta já a partir de sexta-feira (28).

🌤 Londrina:

Sem chuva e muito calor! Assim como Apucarana, não há probabilidade de ocorrência de chuvas para Londrina. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 32°C. Também é esperado um calor intenso no município.

🌦 Maringá:

Diferente das duas cidades citadas acima, Maringá pode sim registrar chuva nesta quinta-feira. Com mínima de 22°C e máxima podendo atingir os 34°C, a chuva poderá chegar à cidade no fim da tarde, por volta das 17 horas, com uma pancada rápida. Podem ser esperados apenas 3.5 milímetros.

