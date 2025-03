Quinta onda de calor traz temperaturas recordes para Apucarana

continua após publicidade

A quarta onda de calor tem previsão de acabar apenas nesta quinta-feira (27), mas uma nova já está para começar e continuará atuando por mais alguns dias. O Climatempo faz um alerta para o início de março, que será marcado por temperaturas elevadas, consolidando um período de calor intenso.

Com data marcada para acontecer no Brasil, a quinta onda de calor começa a se estabelecer a partir do dia 28 de feveiro e segue até, pelo menos, 5 de março. Em todo o Paraná, o feriado de Carnaval será marcado por temperaturas entre 5°C e 7°C acima da média climatológica. Veja no mapa abaixo:

Foto por Climatempo

Em Apucarana, região norte do Paraná, a situação pode se tornar preocupante. O município já registrou recorde de temperatura alta três vezes neste ano: nos dias 9, 17 e 24 de fevereiro. No entanto, com a chegada da quinta onda, os termômetros irão marcar temperaturas máximas de 36ºC, com a sensação térmica podendo ser bem mais elevada.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas já estão apresentando uma elevação constante em Apucarana. Desde a segunda-feira (24), os moradores enfrentam máximas de 33ºC. O mesmo segue nesta quarta, quinta e sexta-feira.

Porém no sábado (1º), a máxima será de 34ºC, enquanto os três próximos dias serão marcados por mais calor. Confira:

Foto por Ana Quimelo

Com a persistência dessas temperaturas elevadas, a recomendação é redobrar a atenção à hidratação e à exposição prolongada ao sol. Durante as festividades de Carnaval, é necessário usar roupas leves e aplicar protetor solar regularmente.

Grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, devem receber cuidados extras para evitar desidratação e insolação.

