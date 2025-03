Sesa dá dicas para alimentação e hidratação durante o Carnaval

Para equilibrar samba no pé e saúde em dia, a Secretaria da Saúde do Paraná preparou algumas dicas para um carnaval saudável.

No período de Carnaval muitas pessoas deixam a rotina de lado para aproveitar a folia, reencontrar amigos e celebrar com muita música e diversão. Para equilibrar samba no pé e saúde em dia, a Secretaria da Saúde do Paraná preparou algumas dicas para um carnaval saudável.

Para que a folia não termine mais cedo, a recomendação é manter cuidados básicos, especialmente com hidratação e alimentação. É comum que os foliões alterem seus hábitos, com menos horas de sono, alimentação fora dos horários de costume e também esqueçam da hidratação, o que pode acarretar em prejuízos para a saúde e hospitalizações.

“Muitas vezes as condições físicas do folião são muito exigidas. Além disso, o clima mais quente pode acarretar sintomas como desidratação, mal-estar, vômitos e náuseas”, diz a coordenadora de Promoção da Saúde da Sesa, Elaine Cristina Vieira de Oliveira.

“Também nesse período é comum aumentar os casos de intoxicação alimentar, que geralmente causam problemas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia, febre e mal-estar generalizado”, acrescentou.

Por isso, segundo ela, é necessário prestar atenção como os alimentos estão sendo comercializados durante as festas, principalmente a manipulação e a conservação.

Confira alguns que cuidados devem ser redobrados neste período:

- Aumentar o consumo de líquidos, principalmente água, para manter uma boa hidratação, mas também pode ser suco de frutas, de preferência suco natural ou em polpa, bem como água de coco.

- Bebidas ultraprocessadas, como refrigerantes, bebidas energéticas com cafeína, sucos em pó e néctar de frutas, bebidas com chocolate e outras bebidas adoçadas artificialmente devem ser evitadas.

- Não ficar em jejum. Realizar refeição antes de sair para as festas.

- Antes de cair na folia, se organizar para preparar uma boa refeição à base de cereais como arroz, milho, massas (base de trigo), de preferência na forma integral, já que oferecem maior sensação de saciedade; tubérculos como mandioca, batata, mandioquinha; proteínas animais com pouca gordura como carnes magras e ovos, além de proteínas vegetais, como grão-de-bico, feijão, ervilhas e lentilhas.

- Consumir verduras, legumes e frutas, pois são alimentos mais leves e ricos em água, vitaminas e minerais.

- Evitar alimentos com alto teor de gordura, como frituras e salgadinhos, pois também dificultam a digestão que se torna mais lenta.

- Uma boa ideia é preparar lanches mais saudáveis de forma caseira para consumir quando a fome bater durante as festas, como, por exemplos, sanduíches, frutas in natura, frutas secas e castanhas, tomando cuidado para mantê-los sob refrigeração.

- Cuidado com o local onde realizará as refeições e lanches. É importante verificar se tem a devida refrigeração ou acondicionamento dos alimentos.

- Evitar o consumo de bebidas com álcool, já que o uso do álcool impacta a saúde de diversas formas, além das consequências sociais, acidentes e violências, lembrando que não existe consumo seguro de bebida alcoólica.

