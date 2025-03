Cardeal que atuou em Apucarana volta a ser cotado em possível conclave

Com o quadro preocupante da saúde do Papa Francisco, as especulações sobre um novo conclave já começam a circular. A última reunião de cardeais para escolher um pontífice foi convocada em 2013, com a renúncia de Bento XVI.

Estado de saúde do papa permanece crítico, mas estável, sem novas crises respiratórias

No conclave, os cardeais votam e podem ser votados. Conforme a tradição da Igreja Católica, a decisão é comunicada pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano: a fumaça preta indica que o colegiado não elegeu outro papa, enquanto a fumaça é branca significa que houve um escolhido.

Cardeais acima de 80 anos não podem votar, mas podem ser eleitos. São oito brasileiros que poderão ser escolhidos o novo Papa no caso de morte de Francisco ou até mesmo renúncia por conta do debilitado quadro de saúde do argentino.

Entre eles está um velho conhecido da região de Apucarana, o cardeal Dom João Braz de Aviz, de 77 anos. Natural de Mafra (SC), ele nasceu em 24 de abril de 1947. Foi criado pela família em Borrazópolis, no Vale do Ivaí.

Após frequentar os estudos filosóficos no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, de Curitiba, e na Faculdade de Palmas, completou os estudos teológicos em Roma, junto à Pontifícia Universidade Gregoriana, e foi laureado em Teologia Dogmática junto à Pontifícia Universidade Lateranense, em 1992.

Foi ordenado padre da Diocese de Apucarana em novembro de 1972 e nomeado reitor do Seminário Maior de Apucarana e de Londrina e professor de Teologia Dogmática junto ao Instituto Paulo VI, em Londrina. Foi também membro do Conselho presbiteral e do Colégio dos Consultores, bem como coordenador geral da pastoral diocesana de Apucarana.

Em 6 de abril de 1994, foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Vitória. Foi também bispo de Ponta Grossa e arcebispo de Maringá. Em 28 de janeiro de 2004 foi nomeado arcebispo de Brasília.

Em 2011, foi nomeado prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano, tornando-se cardeal no ano seguinte. Ficou no cargo até 2025. No conclave de 2013, que elegeu o Papa Francisco, seu nome esteve entre os cotados.

Em 26 de novembro de 2022, Dom João Braz de Aviz celebrou em Apucarana seus 50 anos de ordenação.

Um episódio marcante na vida de Dom João ocorreu em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, quando o atual cardeal exercia o seu sacerdócio no município. Feito refém por dois jovens que pretendiam assaltar um carro-forte naquela região, ele foi obrigado pelos bandidos a parar seu veículo e depois pedir dinheiro aos ocupantes do carro-forte. Armados, os seguranças da transportadora dispararam e o sacerdote foi ferido por um tiro de escopeta.

COMO FUNCIONA UM CONCLAVE?

Conclave é a reunião dos cardeais da Igreja Católica para eleger um novo Papa. A assembleia, a portas fechadas no Vaticano, ocorre 15 dias depois de vacante a Sé Apostólica. Todos os cardeais eleitores ficam hospedados em uma acomodação, na chamada “Domus Sanctae Marthae”, construída na Cidade do Vaticano.

Podem votar os cardeais com menos de 80 anos. Com mais, podem ser votados. Entre os brasileiros está um caso apenas: Dom Raymundo Damasceno Assis, de 88 anos.

Os cardeais eleitores são obrigados a participar do conclave e são convocados pelo cardeal mais velho (Decano). São feitas duas eleições por dia, uma de manhã e outra à tarde, e será eleito o cardeal que, numa dessas eleições, obtiver 2/3 dos votos, considerando presentes todos os cardeais.

Veja os oitos cardeais brasileiros elegíveis

DOM ODILO SCHERER, DE 75 ANOS - ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO (SP)

DOM ORANI JOÃO TEMPESTA, DE 74 ANOS - ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO (RJ)

DOM PAULO CEZAR COSTA, DE 57 ANOS - ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA (DF)

DOM LEONARDO ULRICH STEINER, DE 74 ANOS - ARQUIDIOCESE DE MANAUS (AM)

DOM SERGIO DA ROCHA, DE 65 ANOS - ARQUIDIOCESE DE SALVADOR (BA)

DOM JAIME SPENGLER, DE 64 ANOS - ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE (RS)

DOM RAYMUNDO DAMASCENO ASSIS, DE 88 ANOS - EMÉRITO DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA (SP)

DOM JOÃO BRAZ DE AVIZ, DE 77 ANOS - EMÉRITO DE BRASÍLIA (DF)

