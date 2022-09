Nova diretoria do Colégio Padre José Canale será definida nesta terça

Da Redação

Segundo o Chefe do NRE Vladimir Barbosa da Silva, não haverá eleição para um novo diretor

O diretor do Colégio Cívico-Militar Padre José Canale, Roberto Carlos de Oliveira, conhecido como Canela, será desligado do cargo definitivamente a partir desta terça-feira, 06, informou o Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE). O professor, que está cuidando de sua documentação para dar entrada na aposentadoria, deve permanecer trabalhando em cargo administrativo no NRE.

Canela se afastou da direção do colégio no dia 28 de junho, quando tirou um período de 30 dias de férias. Após as férias, o diretor emendou um período de licença médica, que dura até o momento. A secretária do colégio Canale, Sandra Aparecida Marchini, foi quem ficou a frente do cargo, interinamente, mas não deve assumir a direção em definitivo.

Segundo o Chefe do NRE Vladimir Barbosa da Silva, não haverá eleição para um novo diretor, mas um processo realizado pela Secretaria Estadual de Educação (SEED), é que deverá apontar quem assumirá o cargo.

"Há cerca de 20 dias foi realizado em Curitiba, na Secretaria Estadual de Educação, um processo seletivo entre diversos professores do colégio Canale que se colocaram a disposição para o cargo de diretor. Destes, dois foram selecionados e agora, deveremos definir nesta terça-feira, quem assumirá a direção", explicou o Chefe do NRE.

Desgaste

Canela foi alvo de protestos de pais de alunos, liderado por familiares de Alekson Ricardo Kongeski, morto após uma briga próximo ao colégio. Os manifestantes pediram justiça, segurança e a saída do diretor no último dia 27 de junho. Os protestos ficaram ainda mais inflamados depois que casos de assédio sexual contra alunas da instituição vieram a tona.

