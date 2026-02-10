Motociclista morto em acidente na Estrada da Raposa será sepultado nesta terça
Anderson Lazore, de 45 anos, foi atingido por carro em Apucarana; motorista do veículo foi preso em flagrante após teste de bafômetro
O corpo de Anderson Lazore, de 45 anos, será sepultado às 13h desta terça-feira (10) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, o velório está acontecendo na Capela Central. Anderson morreu no último domingo (8) após sua motocicleta ser atingida por um carro na Estrada da Raposa. O condutor do automóvel foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.
A colisão fatal envolveu um Chevrolet Vectra e a motocicleta conduzida pela vítima. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para o atendimento, mas Anderson não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local da batida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista do Vectra, um jovem de 28 anos, permaneceu no local após o impacto. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,43 mg/l de álcool no sangue.
O índice configura crime de trânsito, superando o limite administrativo. Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para as providências de polícia judiciária.