DESPEDIDA

Motociclista morto em acidente na Estrada da Raposa será sepultado nesta terça

Anderson Lazore, de 45 anos, foi atingido por carro em Apucarana; motorista do veículo foi preso em flagrante após teste de bafômetro

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 08:53:13 Editado em 10.02.2026, 08:53:09
Autor Anderson morreu no último domingo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O corpo de Anderson Lazore, de 45 anos, será sepultado às 13h desta terça-feira (10) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, o velório está acontecendo na Capela Central. Anderson morreu no último domingo (8) após sua motocicleta ser atingida por um carro na Estrada da Raposa. O condutor do automóvel foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

A colisão fatal envolveu um Chevrolet Vectra e a motocicleta conduzida pela vítima. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para o atendimento, mas Anderson não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local da batida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista do Vectra, um jovem de 28 anos, permaneceu no local após o impacto. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,43 mg/l de álcool no sangue.

O índice configura crime de trânsito, superando o limite administrativo. Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para as providências de polícia judiciária.

