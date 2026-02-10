Idoso é amarrado por criminosos durante assalto a residência

Um homem passou por momentos de terror na madrugada desta segunda-feira (9), no Centro de Califórnia. Quatro criminosos pularam o muro da residência e arrombaram a porta da sala para invadir o local.

📰 LEIA MAIS: Mulher morre após ser atropelada e arrastada por carro no PR; veja vídeo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar (PM), os invasores agiram com violência física, rendendo-o e amarrando-o durante a ação. O grupo revirou diversos cômodos até encontrar uma quantia em dinheiro que estava guardada em uma bolsa pendurada em uma das portas.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação e ajudaram a identificar as características dos autores, que usavam moletons de cores variadas. Apesar do susto e da agressão, a vítima recebeu orientações da equipe policial, que agora busca pelos suspeitos.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

