Mulher morre após ser atropelada e arrastada por carro no PR; veja vídeo
Caso foi registrado neste domingo (8), em Cruzeiro do Oeste
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma idosa de 67 anos morreu após ser atingida por um carro em alta velocidade na tarde do último domingo (8), em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O motorista, de 51 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM-PR).
LEIA MAIS: Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista
A vítima estava sentada em uma cadeira no canteiro central de uma avenida quando o condutor perdeu o controle do veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro invade o sentido contrário da via e atinge a mulher, que não teve tempo de reagir. Com o impacto, ela foi arrastada por alguns metros antes de o automóvel colidir contra uma árvore. Assista ao vídeo no fim da matéria.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi detido próximo ao local. O teste do bafômetro atestou o consumo de álcool, e o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi apreendido.
O homem alegou à polícia que a idosa teria atravessado a rua repentinamente. No entanto, o relato de testemunhas e as imagens das câmeras confirmam que a vítima estava parada no canteiro e que o carro estava desgovernado.
A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade. O condutor foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
Veja o vídeo
Reprodução/Câmera de Segurança