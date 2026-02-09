Mulher morre após ser atropelada e arrastada por carro no PR; veja vídeo

Uma idosa de 67 anos morreu após ser atingida por um carro em alta velocidade na tarde do último domingo (8), em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O motorista, de 51 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM-PR).

LEIA MAIS: Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima estava sentada em uma cadeira no canteiro central de uma avenida quando o condutor perdeu o controle do veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro invade o sentido contrário da via e atinge a mulher, que não teve tempo de reagir. Com o impacto, ela foi arrastada por alguns metros antes de o automóvel colidir contra uma árvore. Assista ao vídeo no fim da matéria.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi detido próximo ao local. O teste do bafômetro atestou o consumo de álcool, e o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi apreendido.

O homem alegou à polícia que a idosa teria atravessado a rua repentinamente. No entanto, o relato de testemunhas e as imagens das câmeras confirmam que a vítima estava parada no canteiro e que o carro estava desgovernado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade. O condutor foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Veja o vídeo

Reprodução/Câmera de Segurança



