Motociclista morto em acidente na Estrada da Raposa é identificado em Apucarana
O motorista do automóvel, de 28 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,43 miligrama de álcool por litro de ar expelido
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Foi identificado como Anderson Lazori, de 45 anos, o motociclista que morreu em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (8), na Estrada da Raposa, em Apucarana, no norte do Paraná. Ele foi atingido por um carro enquanto conduzia a motocicleta.
📰 LEIA MAIS: Motorista embriagado é preso após acidente que matou motociclista em Apucarana
A colisão envolveu um Chevrolet Vectra e a moto da vítima. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O motorista do automóvel, de 28 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,43 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que caracteriza crime de embriaguez ao volante. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor permaneceu no local após o acidente. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão
As circunstâncias e a dinâmica da colisão serão apuradas pelas autoridades. O motorista deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.