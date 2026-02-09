Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ATUALIZAÇÃO

Motorista embriagado é preso após acidente que matou motociclista em Apucarana

Condutor de carro foi preso após teste de bafômetro confirmar crime de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 07:01:58 Editado em 09.02.2026, 07:01:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista embriagado é preso após acidente que matou motociclista em Apucarana
Autor Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Um motociclista de 45 anos morreu após ser atingido por um carro na noite deste domingo (8), na Estrada da Raposa, em Apucarana, no norte do Paraná. A batida envolveu um Chevrolet Vectra e uma motocicleta.

📰 LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto causa uma morte na Estrada da Raposa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro, de 28 anos, passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,43 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor que configura crime de embriaguez ao volante. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

Segundo a Polícia Militar, o condutor permaneceu no local após a colisão. O corpo do motociclista será levado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas e a dinâmica do acidente serão investigadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O motorista deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana embriaguez ao volante Homicídio culposo motocicleta Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline