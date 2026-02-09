Motorista embriagado é preso após acidente que matou motociclista em Apucarana

Um motociclista de 45 anos morreu após ser atingido por um carro na noite deste domingo (8), na Estrada da Raposa, em Apucarana, no norte do Paraná. A batida envolveu um Chevrolet Vectra e uma motocicleta.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro, de 28 anos, passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,43 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor que configura crime de embriaguez ao volante. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

Segundo a Polícia Militar, o condutor permaneceu no local após a colisão. O corpo do motociclista será levado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas e a dinâmica do acidente serão investigadas.

O motorista deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

