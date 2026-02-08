Acidente entre carro e moto causa uma morte na Estrada da Raposa em Apucarana
Equipes de socorro tentaram reanimar vítima, mas quadro evoluiu para óbito
Um acidente entre um carro e uma moto resultou na morte de um homem de 45 anos, na noite deste domingo (8), em Apucarana, norte do Paraná.
Conforme informações apuradas no local pelo TNOnline, o acidente ocorreu na região do Parque da Raposa e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM).
O acidente envolveu um Chevrolet Vectra que colidiu contra a moto na Estrada da Raposa. O motorista do carro permaneceu no local para prestar socorro. Equipes do Samu e dos Bombeiros tentaram reanimar a vítima, contudo, o quadro evoluiu para óbito. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e as circunstâncias do acidente serão apuradas.