APUCARANA

Carro com dois ocupantes cai em ribanceira na Rodovia do Milho

Acidente ocorreu na tarde deste domingo e mobilizou equipes de resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 16:44:31 Editado em 08.02.2026, 20:56:29
Carro com dois ocupantes cai em ribanceira na Rodovia do Milho
Autor Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Um capotamento registrado na tarde deste domingo (8), na Rodovia do Milho (PR-170), em Apucarana, norte do Paraná mobilizou equipes de resgate. Segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, o veículo, um Ford Edge, era ocupado por um homem de 68 anos e uma mulher de 56, e caiu em uma ribanceira, próximo ao pesqueiro Rei do Peixe.

O acidente mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siare) do Corpo de Bombeiros que conseguiram retirar as vítimas do veículo e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o quadro de saúde dos ocupantes do veículo. Contudo, os bombeiros adiantaram que eles estavam conscientes e orientados.



