Carro com dois ocupantes cai em ribanceira na Rodovia do Milho

Um capotamento registrado na tarde deste domingo (8), na Rodovia do Milho (PR-170), em Apucarana, norte do Paraná mobilizou equipes de resgate. Segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, o veículo, um Ford Edge, era ocupado por um homem de 68 anos e uma mulher de 56, e caiu em uma ribanceira, próximo ao pesqueiro Rei do Peixe.

O acidente mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siare) do Corpo de Bombeiros que conseguiram retirar as vítimas do veículo e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o quadro de saúde dos ocupantes do veículo. Contudo, os bombeiros adiantaram que eles estavam conscientes e orientados.











