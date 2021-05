Luciano compara Diniz com Crespo no São Paulo: 'Uma mudança boa para nós'

O atacante Luciano mostrou aprovação com as alterações que o técnico argentino Hernán Crespo vem fazendo no São Paulo e, nesta segunda-feira, comparou os estilos do atual e do antigo treinador do time, Fernando Diniz. Na sua avaliação, a chegada de Crespo...