Morte de apucaranense com Covid-19 gera comoção

Um apucaranense, de 37 anos, morreu na manhã deste domingo (16), após complicações causadas pela Covid-19. Eder Henrique Viana, estava internado em um hospital em Goiânia onde permanecia intubado. A morte do especialista em vendas causou grande comoção.

Em 4 de maio, o especialista em vendas usou sua página no Facebook para relatar sobre seu quadro de saúde e alertar seus seguidores sobre a gravidade da doença.

"Só entendemos a doença quando passamos por ela, não é uma gripe galera, se cuida hein, se proteja eu fiquei um ano, quase dois anos trancado dentro de casa, hein o vírus me achou mas estou me recuperando devagarinho espero aqui que todos cuidem da sua família dos seus filhos tá é terrível essa doença é dolorida não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Oro todos os dias para que a vacina chegue na casa de cada um de nós, não tá fácil mas vamos vencer, fora covid", disse.

Na semana passada, a mãe de Eder postou um relato sobre o quadro grave de seu filho e em outro dia fez uma live pedindo orações. Contudo, ele não resistiu e veio a falecer na manhã deste domingo (16). O corpo de Eder será sepultado nesta segunda-feira (17), às 17 horas, no Cemitério do Distrito do Pirapó.

COMOÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Familiares e amigos de Eder se manifestaram nas redes sociais com mensagens de pesar, lamentando a morte. "Que Deus te receba de braços abertos meu querido amigo. Você foi um cara show de bola e merecia com certeza mais um tempo aqui", escreveu um amigo no Facebook.

Uma homenagem será realizada em memória de Eder no Distrito do Pirapó na segunda-feira (17), às 17 horas.