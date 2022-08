Jovem de Apucarana preso na Tailândia é condenado; saiba mais

Da Redação

Jordi Vilsinski Beffa, 24 anos, preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas

A defesa do apucaranense, Jordi Vilsinski Beffa, 24 anos, preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas, informou na tarde desta quarta-feira (24), que ele foi condenado a 7 anos de prisão, com direito à progressão de pena. Conforme o advogado Petrônio Cardoso, o resultado é considerado uma vitória e acredita que Jordi pode deixar a cadeia antes de concluir toda a pena.

"Entendemos que foi uma vitória, considerando as circunstâncias e dificuldades do caso. Jordi poderá acessar ao benefício de progressão caso tenha bom comportamento e cumprir pelo menos 1/3 da pena. Acreditamos que ele possa sair em 2 anos" continua após publicidade . - Petrônio Cardoso, advogado

Jordi recebeu uma pena menor que a que foi aplicada ao casal de brasileiros que foi preso no mesmo dia, em 13 de fevereiro. Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos e Ricardo de Almeida da Rosa, de 26 anos, foram condenados a 9 anos e seis meses de prisão.

"A pena dele é menor do que a do outro caso, pois ele foi foi beneficiado pelo seu próprio comportamento em confessar o crime, ter postura de arrependimento frente as autoridades Tailandesas e sobretudo por ser réu primário", explica Petrônio.

Jordi, morador de Apucarana, no norte do Paraná, foi preso com 6,5 quilos de cocaína no Aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, junto com outros dois brasileiros. Petrônio, na época que o jovem foi preso, disse que o jovem tinha sido atraído por meio das redes sociais e provavelmente tenha se iludido com a promessa de viajar para um país paradisíaco e ganhar dinheiro fácil. Que ele foi cooptado pelo tráfico.

A defesa repassou que após receber a condenação, Jordi se sentiu aliviado. "A princípio Jordi sentiu-se aliviado por ter sido levado a julgamento e esperançoso na possibilidade de progredir sua pena. Os contatos com ele foram feitos por intermédio dos Agentes Consulares da Embaixada brasileira em Bangkok", finaliza Petrônio.





