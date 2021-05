Homem é preso por agredir a própria mãe idosa em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem, de 50 anos, foi preso na manhã de sábado (8), após agredir a própria mãe, uma mulher de 77 anos, em Apucarana. A violência doméstica foi registrada pela Polícia Militar (PM) em uma residência na Rua Avare, no Jardim Eldorado.



Conforme informações do boletim de ocorrências divulgado neste domingo (9) pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a idosa relatou que o filho reside em sua casa há dois anos e que ele seria usuário de bebida alcoólica e drogas. A idosa afirmou que é maltratada e pressionada a dar dinheiro ao filho, com agressões verbais e físicas. A mulher relatou ainda que o filho destruiu vários objetos de sua casa e já furtou dinheiro, motivo que deixa seu quarto com a porta trancada.

O autor das agressões estava no local e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP).