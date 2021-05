Mulher é agredida com socos pelo marido em Cambira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Uma mulher de 57 anos foi agredida com dois socos nesta quinta-feira (06), por volta do meio-dia em Cambira, no centro da cidade. Ela disse que o marido ainda a empurrou depois de acertar seu ombro.

O homem fugiu em seguida quando a filha do casal, pediu para a mãe ligar para o 190 e chamar a Polícia Militar (PM). Ela explicou aos policiais que demorou quase duas horas para conseguir ligar pedindo socorro.

A PM orientou a vítima da violência doméstica, mas o autor não foi localizado.