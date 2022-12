Homem é assassinado no distrito de Vila Reis em Apucarana

Da Redação

Um homem foi baleado e morto na manhã deste sábado (24), em Apucarana, norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 11 horas, em um bar localizado na Rua São Pedro, no distrito de Vila Reis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, no entanto, quando os socorristas chegaram no local, o homem já estava morto. Um segundo homem ficou ferido e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Civil confirmou ao TNonline que investigadores da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e o setor de perícia foram até o local para coletar informações sobre o homicídio. Até a publicação desta reportagem, a identificação da vítima não havia sido divulgada.

Leitores ouvidos pela reportagem informaram que o homem foi baleado em outro local. A vítima correu até o estabelecimento comercial em busca de ajuda, mas foi novamente atingida.

A polícia, contudo, não confirma esta versão e informou apenas que as equipes estão no local para apurar as circunstâncias do homicídio. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

DOIS HOMICÍDIOS EM UMA SEMANA

Este é o segundo homicídio registrado em Apucarana no período de uma semana. No dia 16 de dezembro, um homem de 36 anos foi executado a tiros em uma ação rápida e violenta registrada dentro de um bar, no Jardim Ponta Grossa. Outro homem que estava no local na companhia da vítima também foi baleado.

A vítima, conhecida pelo apelido de Jacaré, estava em uma mesa na companhia de mais sete pessoas, incluindo três crianças, quando os atiradores chegaram. Ele foi atingido por cerca de 15 disparos. O crime foi gravado pelo sistema de segurança do estabelecimento, localizado na Avenida Mato Grosso.

A execução aconteceu por volta das 17h30, quando pelo menos 20 pessoas, incluindo várias crianças, estavam no estabelecimento. Com a chegada dos atiradores, os clientes correm e derrubam mesas, enquanto outros tentam se proteger dos atiradores que aparentam estar armados de pistolas. As imagens mostram ainda a fuga dos atiradores, que correm para um carro branco estacionado próximo ao local. Clique aqui e leia mais.

