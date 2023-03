Hemonúcleo precisa de doação de sangue após tragédia em Jandaia do Sul

Da Redação

A equipe do Hemonúcleo pede ajuda para reforçar o estoque do sangue tipo 'O negativo'

Após trágico acidente envolvendo trem e ônibus da Apae, de Jandaia do Sul, o Hemonúcleo de Apucarana pede reforços no estoque de sangue O negativo. A colisão envolvendo trem e ônibus ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (9) deixou dois mortos e outras pessoas feridas.

A equipe do Hemonúcleo pede ajuda para reforçar o estoque do sangue tipo 'O negativo'. O local abastece hospitais que compõem a 16ª Regional de Saúde e precisa de ajuda para atender as vítimas do acidente.

As crianças feridas no grave acidente envolvendo um ônibus escolar da Apae e uma composição férrea em Jandaia do Sul estão sendo levadas para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul; Hospital da Providência, de Apucarana; Hospital Norte do Paraná (Honpar), de Arapongas; e hospitais de Mandaguari, Maringá e Londrina.

O Hospital da Providência, de Apucarana, já recebeu seis feridos, mas novos pacientes estão chegando a cada instante. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas crianças, mas as informações iniciais dão conta de que há passageiros em estado grave.

SERVIÇO:

Hemonúcleo Apucarana

Endereço: Rua Antônio Ostrenski, 3, próximo ao Samu e Complexo do Lagoão.

Telefone: (43) 3420-4200.

