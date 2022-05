Feira Verde: uma tonelada de recicláveis são arrecadados

Da Redação

Nesta quinta-feira (26), o Programa Feira Verde foi ao Conjunto Residencial Sumatra e bateu o recorde de materiais arrecadados e também de número de participantes. De acordo com a Prefeitura de Apucarana, o caminhão da Cocap recebeu 1.100 quilos de materiais recicláveis, nesta terceira edição do programa, além de atender cerca de 135 famílias.

Os moradores do Residencial se emocionaram ao receber as sacolas com os hortifrúti. “Meus filhos sempre pedem por fruta e verdura em casa, mas a gente não tem condições de comprar. Isso era de cortar o coração”, disse, sem conter o choro, Elisabete Diniz Moreno, de 51 anos.

“Eu me sinto muito feliz de poder levar isso para casa hoje, por poder atender o pedido deles. Sinto muita alegria e sou muito agradecida a esse programa da Prefeitura. Vou continuar separando o material e lutando pelo futuro dos meus filhos”, afirma Elisabete, que tem quatro filhos.



O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhou as atividades e afirma que o programa alia cuidado com o meio ambiente e a valorização da agricultura familiar. “São duas ideias importantes que o programa une, junto com a cidadania. Há a participação livre das pessoas. Ninguém é obrigado a trazer os recicláveis e a população vêm porque quer participar do programa”, frisa Junior da Femac.

O prefeito expôs, ainda, que o Programa Feira Verde beneficia diretamente cerca de 200 agricultores familiares que comercializam os hortifrúti para a Prefeitura. “O programa beneficia ainda os mais de 60 cooperados da Cocap, além das centenas de famílias que a cada edição separam os recicláveis e levam para casa frutas, verduras e legumes”, completa.

De acordo com o secretário Municipal de Agricultura, Gérson Canuto, a cada edição existe uma novidade na relação de hortifrúti. “Sempre buscamos colocar um item especial para ser o diferencial em cada edição. No Solo Sagrado, teve a geleia, no Adriano Correia teve o pão e hoje o item especial foi a pitaia”, cita Canuto, acrescentando que as famílias do Sumatra levaram para casa ainda repolho, abobrinha, abacate, salsinha, cebolinha, tomate, alface, laranja, goiaba e geleia.

O vereador Rodrigo Lievore, idealizador do programa, afirma que o Feira Verde começará a aumentar o número de bairros atendidos. “Estive conversando com o prefeito e o programa será acelerado a partir de agora. O Feira Verde vai, pela primeira vez, atender dois bairros na mesma semana. No dia 31, próxima terça, será no Residencial Jaçanã, e no dia 2 de junho, quinta-feira, será no Recanto do Lago”, afirma Lievore.

Em cada edição do programa os moradores levaram papel, papelão e plástico e, em troca, receberam sacolas com hortifrúti. De acordo com as regras do programa, a cada quatro quilos de material reciclável a pessoa leva para casa um quilo de alimentos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.