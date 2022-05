Projeto Feira Verde chega ao Adriano Correia em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Apucarana informa que, nesta terça-feira (17), o segundo bairro atendido pelo Programa Feira Verde foi o Núcleo Habitacional Adriano Correia. Os moradores levaram papel, papelão e plástico e, em troca, receberam sacolas com hortifrúti. De acordo com as regras do programa, a cada quatro quilos de material reciclável a pessoa leva para casa um quilo de alimentos.

O caminhão da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) ficou estacionado próximo da Unidade Básica de Saúde do bairro. Após a pesagem dos materiais, os moradores eram encaminhados para o caminhão de hortifrúti.

Dona Rosimere Tomasin Volpato ressalta a importância da educação ambiental. “Eu ensinei meu filho desde pequeno a não jogar o papel da bala na rua. Hoje ele tem 25 anos e separa o lixo na casa dele, inclusive eu peguei o material que ele separou para vim trocar junto”, frisa Rosimere.

Rosilaine Silva Oliveira reforça que o programa incentiva as pessoas a fazerem a correta destinação dos materiais recicláveis. “É muito importante para o meio ambiente e para as novas gerações. Muitas vezes a gente não parava para separar o material e esse é um incentivo a mais que o Município está dando”, avalia Rosilanei.

O prefeito Junior da Femac acompanhou as atividades coordenadas pela Secretaria Municipal de Agricultura. Também estiveram presentes o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, o vereador e idealizador do programa, Rodrigo Lievore, e o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto.

“Os moradores levaram para casa itens como alface, cebolinha, salsinha, repolho, abóbora, tomate, banana, abacate, laranja, milho verde, pão e geleia”, cita o prefeito Junior da Femac, reiterando que a iniciativa traz ganhos para todas as partes envolvidas. “É bom para os trabalhadores da Cocap, para a agricultura familiar, para o meio ambiente e para as famílias que recebem as frutas, legumes e verduras”, completa Junior da Femac.

De acordo com o secretário de Agricultura, Gerson Canuto, o próximo bairro a ser atendido com o programa será o Residencial Sumatra. “Será na próxima semana, no dia 26 de maio, no período das 9 às 11 horas, e o ponto de troca será próximo do Centro de Educação Infantil do bairro”, informa.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.