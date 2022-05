Feira Verde: Jaçanã recebe mais de 200 sacolas de hortifruti

Da Redação

Nesta terça-feira (31), foi realizada a 4ª edição do Programa Feira Verde, no Residencial Jaçanã, região Leste de Apucarana. Apesar das condições climáticas, a iniciativa teve boa adesão por parte da população e cerca de 95 pessoas compareceram para trocar os recicláveis por frutas, verduras e legumes. No total, a Secretaria Municipal de Agricultura repassou 225 sacolas de hortifruti.

Ana Carolina, de apenas 11 anos de idade, foi incentivada pela sua mãe a separar o lixo reciclável. “Eu trouxe papelão, garrafas pet e embalagens de doce e estou levando para casa uma sacola de verduras. Acho a iniciativa bem legal, pois eram coisas que a gente jogaria fora e está trocando por alimentos”, frisa Ana Carolina.



Franciele dos Santos, 38 anos, mãe de quatro filhos, levou para a troca papelão, garrafas pet e caixinhas de leite. “Estou levando para casa duas sacolas. Tem até doce de banana e pitaia”, diz admirada Franciele, após conferir os itens.

Estiveram acompanhando as atividades o vereador Rodrigo Lievore, que sugeriu a criação do programa ao prefeito Junior da Femac. “A sugestão, apresentada a partir de uma experiência que conheci em Ponta Grossa, foi prontamente acatada pelo prefeito Junior da Femac. Imediatamente, o prefeito reuniu a equipe para definir as diretrizes do programa, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e regulamentado através de Decreto Municipal. Agora, na prática, estamos vendo a satisfação da população e tenho certeza que o programa será um dos grandes legados da gestão Junior da Femac”, ressalta Lievore.

O prefeito Junior da Femac está em Curitiba cumprindo agenda de interesse do Município e, por isso, não pôde acompanhar as atividades. “O prefeito é um grande entusiasta do programa e participou até o momento de todas as edições já realizadas. Ele deu todo o respaldo, destinando R$ 500 mil do orçamento para a fase inicial do programa. Além da aquisição dos hortifruti junto aos agricultores familiares, conseguimos também viabilizar jalecos para os funcionários que trabalham diretamente no programa e as sacolas com a logomarca do Feira Verde”, comenta Gerson Canuto, secretário municipal de Agricultura.

De acordo com Canuto, as próximas edições vão ocorrer nesta quinta-feira (02), no Núcleo Habitacional Michel Soni, o Recanto do Lago. No dia 7 de junho, o Residencial Orlando Bacarin será prestigiado e, no dia 9 de junho, o Jardim Marissol. O Programa Feira Verde sempre acontece no período das 9 às 11 horas. “No dia 9 teremos também uma edição na parte da tarde, das 14h30 às 16h30, que atenderá os moradores do Núcleo Habitacional Marcos Freire”, completa o secretário de Agricultura.

Em cada edição do programa os moradores levam papel, papelão e plástico e, em troca, recebem sacolas com hortifruti. De acordo com as regras do programa, a cada quatro quilos de material reciclável a pessoa leva para casa um quilo de alimentos. “Nesta edição tivemos repolho, alface, salsinha, cebolinha, banana, abacate, laranja, goiaba, pitaia, berinjela e doce de banana e de abóbora”, cita Luis de Faveri, colaborador do “Feira Verde” que atua na separação dos itens e na entrega das sacolas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.