Falsa enfermeira presta depoimento e faz graves denúncias

A falsa enfermeira de Apucarana Silvânia Regina Ribeiro Del Conte presta depoimento aos Deputados Estaduais que integram a comissão que apura casos de fura-fila da vacina.

Durante depoimento, Silvânia relatou que presenciou a vacinação de uma educadora física de Apucarana, depois, em outro dia, chegou a proprietária de uma academia de Arapongas que levou as funcionárias para vacinar, porém, não permitiram a imunização.

Silvania ainda disse que presenciou o servidor afastado do cargo de coordenador da Epidemiologia municipal falando com a educadora física por telefone dizendo que havia vacinado ela, pois era de Apucarana.

A falsa enfermeira ainda disse que atendia ordens do coordenador, que teria autorizado pessoas a furarem fila. Uma mulher teria entrado pelos fundos do 'Lagoão' e Silvânia afirmou que vacinou a primeira dose na moça.

Ela ainda disse que um senhor de 43 anos chegou com exames informando que era transplantado e foi vacinado, porém, na época a vacinação era prioritária a 55 a 59.

Ainda de acordo com o depoimento da falsa enfermeira, o servidor, teria procurado ela para conversar depois que a fraude veio a público via whatsApp e disse que tudo iria se resolver.

Silvânia ainda relatou que presenciou um fato que chamou a atenção. O servidor teria vacinado uma moça loira ainda não identificada. Sendo que geralmente o coordenador não era responsável de aplicar as doses.

Ela ainda contou que todos os nomes das pessoas vacinadas, inclusive das que teriam "furado fila" estão anotados em uma lista.

Segundo o deputado Francischini isso poderá ajudar a polícia a identificar essas pessoas que furaram fila. A comissão vai encaminhar o depoimento ao Ministério Público e realizar um relatório final.

O depoimento da falsa enfermeira encerrou por volta das 17h20. Em Apucarana existem três graves denúncias envolvendo funcionários públicos da cidade que teriam furado a fila da vacina contra Covid-19. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (20), pelo Delegado Estadual Francischini.

Os Deputados Francischini (PSL), Delegado Jacovós (PL), e Arilson Chiorato (PT) integram a comissão que investiga os 'fura-filas' da vacina contra Covid-19. Todos estão em Apucarana e participam de uma audiência pública no fórum de Apucarana para ouvir a falsa enfermeira Silvania Regina Ribeiro Del Conte, sobre o desvios de vacinas.

O CASO:

A Polícia Civil de Apucarana, no norte do Estado do Paraná, apreendeu na tarde deste sábado (15) ampolas de vacinas contra covid-19 na casa de uma falsa enfermeira suspeita de ter desviado o material de rede pública de saúde para vender as doses a pessoas que não fazem parte do público alvo da campanha. Na casa da mulher, que se apresenta como técnica em enfermagem, foram apreendidos também carteirinhas de vacinação, celulares e seringas.

A mulher foi presa e encaminhada a 17 Subdivisão Policial de Apucarana. O mandado de busca e apreensão na casa da detida atende a pedido do Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça, que abriu investigação após receber denúncia do vereador Lucas Leugi. A mulher trabalhou como voluntária na campanha de vacinação contra covid-19 até ser afastada após ser alvo das denúncias. O vereador apresentou indícios que apontam que a falsa enfermeira teria atuado como voluntária para desviar vacinas contra a Covid-19 para revendê-las. Há informações, ainda não confirmadas pela Polícia Civil, de áudios e troca de mensagens em aplicativos onde a detida oferecia a vacina.

Durante o cumprimento da determinação judicial, as doses de vacina foram apreendidas (um frasco da Astrazeneca, com cinco doses; um de CoronaVac com um número ainda não determinado de doses e um vazio) e a falsa enfermeira foi presa em flagrante pelo crime de peculato, podendo responder também pelos crimes de falsidade ideológica e infração de medida sanitária.

Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, a falsa enfermeira atuou como voluntária na campanha de vacinação desde 16 abril lotada na parte interna do Ginásio de Esportes Lagoão. Em depoimento, ela admitiu o desvio das vacinas, mas negou ter vendido o imunizante que teriam sido desviados para imunizar uma família próxima a detida. "Ela também afirmou, e isso é importante salientar para população até porque tem ocorrido diversos boatos a respeito, que jamais aplicou soro nas pessoas que estavam sendo vacinadas. Ela frisa isso em depoimento e não há elemento nenhum que sugira que essa prática ocorreu", afirma o delegado.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que já havia determinado à Autarquia Municipal de Saúde que fosse baixada portaria, proibindo a participação de voluntários no serviço de vacinação contra a Covid-19, mandou afastar hoje o servidor Luciano Pereira, do cargo de coordenador da Epidemiologia municipal e profissional de enfermagem com 33 anos de carreira no município.

Uma sindicância também já havia sido instaurada para apurar a responsabilidade no caso e, de imediato, foi constatado que o enfermeiro Luciano Pereira foi quem permitiu a participação da suposta técnica de enfermagem Silvânia Regina Del Conte na vacinação.

A suposta técnica de enfermagem foi imediatamente afastada do processo de vacinação no sistema de vacinação drive-thru no estacionamento do Complexo Esportivo Lagoão. A Prefeitura está acompanhando o caso com sua Procuradoria Jurídica e irá atender as determinações da justiça.

O prefeito Junior da Femac anunciou que o caso será tratado com rigor. “Apucarana tem sido referência na vacinação com sua logística, se adiantando em fases e não vou admitir essa conduta irregular”, afirmou