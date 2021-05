Servidor que permitiu voluntária na vacinação é afastado

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que já havia determinado à Autarquia Municipal de Saúde que fosse baixada portaria, proibindo a participação de voluntários no serviço de vacinação contra a Covid-19, mandou afastar hoje o servidor Luciano Pereira, do cargo de coordenador da Epidemiologia municipal e profissional de enfermagem com 33 anos de carreira no município.

Uma sindicância também já havia sido instaurada para apurar a responsabilidade no caso e, de imediato, foi constatado que o enfermeiro Luciano Pereira foi quem permitiu a participação da suposta técnica de enfermagem Silvânia Regina Del Conte na vacinação.

A suposta técnica de enfermagem foi imediatamente afastada do processo de vacinação no sistema de vacinação drive-thru no estacionamento do Complexo Esportivo Lagoão. A Prefeitura está acompanhando o caso com sua Procuradoria Jurídica e irá atender as determinações da justiça.

O prefeito Junior da Femac anunciou que o caso será tratado com rigor. “Apucarana tem sido referência na vacinação com sua logística, se adiantando em fases e não vou admitir essa conduta irregular”, afirmou.