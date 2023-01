Execução em Apucarana: perícia apreendeu 80 cápsulas em local de crime

Da Redação

Câmeras de segurança registraram o assassinato

A execução de um homem em um posto de combustíveis em Apucarana, no norte do Paraná, continua chamando a atenção. O crime chocou os moradores da cidade pela violência. A Polícia Civil afirmou que o município vive uma “guerra do tráfico”. Conforme apurou a reportagem do TNOnline, os peritos recolheram no local do homicídio 80 cápsulas de munições, calibre 12, 380, 9 milímetros e até uma de fuzil 556. Foram pelo menos 80 tiros contra Fidelso Rodrigues dos Santos Neto, de 30 anos.

Câmeras de segurança registraram o assassinato. Fidelso estava no posto com uma caminhonete Toyota Hilux para abastecer, quando pelo menos cinco homens armados chegaram em um VW Jetta, com placas de Cascavel (PR) e começaram a atirar. A execução ocorreu na frente de inúmeros clientes do posto de combustível, no final da tarde do último sábado (21). Uma criança que estava na cadeirinha de um dos carros que estavam estacionados no pátio do posto acabou sendo atingida pelo estilhaço de um dos tiros disparados durante a execução e sofreu ferimentos leves.

É o terceiro crime do tipo registrado desde o começo do ano passado na cidade. A motivação, de acordo com a polícia, seria o domínio do tráfico de drogas na cidade.

Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha, a onda de violência entre grupos que disputam pontos de vendas de drogas em Apucarana pode ter começado com a morte de Júlio César de Oliveira, de 39 anos, conhecido como Cesinha. Ele foi executado a tiros em uma conveniência na Avenida Aviação, no Jardim Colonial.

“Essa disputa por pontos de drogas gera muita preocupação em Apucarana, principalmente pela forma como esses crimes estão sendo praticados, colocando em risco pessoas inocentes. A polícia está trabalhando para elucidar essas execuções ”, afirma o delegado.

Relembre:

Tiroteio em Apucarana aconteceu após partida de futebol

O tiroteio que deixou dois mortos e três feridos aconteceu na tarde de domingo, no dia 27/3/2022, no Jardim Colonial, em Apucarana, após uma partida de futebol, segundo a Polícia Militar (PM). O caso foi registrado em frente à uma conveniência, na Avenida Aviação.

Júlio César de Oliveira, de 39 anos, conhecido como Cesinha, morreu no local. Quatro criminosos chegaram em um carro, três desceram do veículo e atiraram contra as vítimas. Cesinha, alvo dos bandidos, segundo a PM, tinha diversas passagens pela polícia.

Entre as vítimas atendidas pelas equipes de socorro, Paulo Roberto Neves da Silva, de 34 anos, faleceu a caminho do hospital. Ele não teria sido atingido por estar no local e não seria alvo dos criminosos.

Homem é morto a tiros em Apucarana; câmera flagra crime

Em uma ação rápida, quatro homens armados invadiram a lanchonete e atiraram pelo menos 15 vezes contra Vanildo Augusto da Silva, mais conhecido como Jacaré. Ele estava em uma mesa com outras sete pessoas, sendo três crianças quando pelo menos quatro homens armados invadiram uma lanchonete no final da tarde de sexta-feira, dia 16/12 no Jardim Ponta Grossa, e executam a vítima.

A vítima, conhecida pelo apelido de Jacaré, estava em uma mesa na companhia de mais sete pessoas, incluindo três crianças, quando os atiradores chegaram. Ele foi atingido por cerca de 15 disparos. O crime foi gravado pelo sistema de segurança do estabelecimento, localizado na Avenida Mato Grosso. Clique aqui para ver.

