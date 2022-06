Cerejeiras vão embelezar acesso ao Roteiro da Estrada Bela

Da Redação

Nesta segunda-feira (06), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, plantou sete árvores cerejeiras junto ao pórtico de entrada do Roteiro da Estrada Bela. As mudas foram colocadas no acesso ao roteiro, especificamente, na estrada que dá acesso ao Parque da Redenção e ao Patrimônio do Barreiro. As cerejeiras se juntam a 35 mudas de hibisco, que já haviam sido plantadas no local anteriormente.

O ato, que marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado neste domingo (05), foi acompanhado pelo vice, Paulo Vital, e pelos secretários municipais de Meio Ambiente, Gentil Pereira, e de Agricultura, Gerson Canuto. “Apucarana tem esse cuidado de estar sempre preservando o meio ambiente, plantando tanto espécies nativas quanto ornamentais. Apucarana tem um meio ambiente único, onde se encontram a mata atlântica, reserva de araucárias, parques de conservação ambiental e três bacias hidrográficas”, frisa Junior da Femac.

O prefeito aproveitou para acompanhar as obras de estruturação do parque. “Nesta segunda-feira, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos iniciou melhorias no acesso à estrada, que terão prosseguimento ao longo da semana. Vamos fazer o reperfilamento asfáltico sobre o paralelepípedo, em trecho de cerca de um quilômetro, entre a rodovia e o Parque da Redenção”, informa Junior da Femac.

De acordo com Junior da Femac, o roteiro é um projeto de turismo rural, de natureza, gastronômico e de devoção. “Engloba a Estrada do Barreiro, a Estrada do 70 e a Estrada da Fazenda Valéria. São caminhos que compõem o roteiro que denominamos de Estrada Bela, onde existem atrativos naturais, pesqueiros, viveiro de mudas nativas, restaurante, casa de encontro dos josefinos, capelas, fazenda colonizada por alemães, entre outros. São 12 quilômetros que podem ser percorridos a pé, de bicicleta ou cavalo, terminando em um ponto culminante da topografia onde foi instalado um mirante”, completa Junior da Femac, acrescentando que no mês passado o local já recebeu um evento oficial, que foi a Caminhada da Estrada Bela.

O projeto turístico Estrada Bela é desenvolvido pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), sob a responsabilidade da secretária Maria Agar e dos superintendes de cultura e turismo, Andreia Rinaldo e Mario Felipe. “O pórtico já foi instalado e a sinalização do roteiro está em fase final. Além da pavimentação e da rede de energia no trecho inicial, existem ainda alguns detalhes como a implantação de um espelho d´água e de uma iluminação cênica no portal de entrada”, cita Andreia, acrescentando que o roteiro já vem despertando o interesse de empreendedores. “Na área da gastronomia, o roteiro deverá receber um espaço de queijos e vinhos portugueses”, exemplifica.





