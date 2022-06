Futsal feminino de Apucarana conquista título regional

Da Redação

Nesta sexta-feira (03), a Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) conquistou o título do Campeonato Regional ao derrotar o time do Cruzeiro do Sul, pelo placar de 3 a 0. O jogo aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Benavides, em Ângulo e a competição reuniu 12 agremiações.

continua após publicidade .

Na partida decisiva, os gols apucaranenses foram conquistados pelas jogadoras Giovana, Érika e Bruna. O técnico contou com as atletas Estefany, Ana Guedes, Emyli, Bruna, Thaynara, Giovana, Andreia, Fabrícia, Érika e Fabiane.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

continua após publicidade .

O técnico da equipe, Adenilsom de Souza, o Like, comemorou mais uma conquista. “Muito feliz por ter conquistado mais um título, principalmente de forma invicta. Agradeço as minhas atletas pelo ótimo desempenho na competição e ao apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana”, destaca o professor Like.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabenizou as meninas. “Mais uma vez a nossa equipe feminina de futsal mostrou a sua força, trouxe mais um troféu para Apucarana e também vem liderando o Campeonato Paranaense. Agradeço ainda ao prefeito Junior da Femac que tem dado todo apoio ao esporte e que ficou muito feliz pela conquistas das meninas do futsal”, frisa o professor Grillo.

A equipe apucaranense foi campeã com seis vitórias. Antes da final o time havia derrotado Floraí, Lobato, Hipercasa/Maringá, Terra Rica e Iguaraçu/Munhoz de Melo.

continua após publicidade .





Liderança no Paranaense

Também neste final de semana, a equipe de Apucarana jogou pelo Campeonato Paranaense da Série Prata goleando São Miguel do Iguaçu por 6 a 2. O jogo foi realizado neste domingo (05), à tarde, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), pela sétima rodada da primeira fase. Os gols de Apucarana foram feitos por Emily (2), Liliane, Andreia, Thaynara e Giovana.

continua após publicidade .

A equipe de Apucarana lidera a competição estadual com 18 pontos, seguida por São Miguel do Iguaçu 13; Uniguairacá/Guarapuava e Umuarama 12; Rio Branco 11; Colombo e Irati 10; Chopinzinho 8; Foz do Iguaçu 7; Toledo 5; Arapongas 4; Castro 3; e Ivaiporã 1.

No próximo domingo (12/06), às 16 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão, pela oitava rodada, as apucaranenses recebem o time de Ivaiporã.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.