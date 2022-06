Apucarana retoma nesta quarta-feira Baile da Terceira Idade

Da Redação

O Baile da Terceira Idade está de volta nesta quarta-feira, dia 8, a partir das 13h30 horas, no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), no Jardim Aeroporto. A retomada da atividade, suspensa desde março de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, era muito aguardada pelos idosos.

O prefeito Junior da Femac destaca a importância desse momento de lazer para os idosos de Apucarana. “Esta é uma atividade que vem sendo mantida desde 2013 e faz parte do programa municipal “Viver 80” que visa valorizar os idosos em todos os aspectos”, afirma Junior da Femac.

A secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, reforça que, a partir desta semana, o baile da Terceira Idade, realizado às quartas-feiras no Centro de Convivência dos idosos volta ao normal. “Já o baile das sextas-feiras, que acontece no SESC, está em fase de organização para definição da data em que será retomado”, observa Nazarko.

Os bailes da Terceira Idade são prestigiados em média por duzentas pessoas que se divertem com um repertório musical de xote, bolero, vanerão, marchinhas e sertanejo dançante.