Projeto garante o plantio de 70 mil araucárias

Da Redação

Com o plantio de três mudas de araucárias no Parque dos 70, foi fechado a primeira fase do projeto que produziu e distribuiu 70 mil mudas de araucárias. O projeto, que foi idealizado em 2014 pela Loja Maçônica Trabalho, Ciência e Virtude, contou com o apoio da Prefeitura de Apucarana, através das secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura.

continua após publicidade .

“A ideia surgiu quando Apucarana completou 70 anos e, anualmente, foram produzidas e distribuídas 10 mil mudas até chegarmos as 70 mil mudas em 2022. Já lancei a ideia, que foi acatada pela Loja Maçônica, de chegarmos nos 80 anos de Apucarana com 80 mil araucárias plantadas”, frisa o prefeito Junior da Femac, que participou no sábado do plantio simbólico, que marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Jorge Dovopoly, venerável da Loja Maçônica Trabalho, Ciência e Virtude, afirma que a ideia do projeto foi concebida pelos maçons Adão, Kleber e Pavan. “Iniciamos a produção das mudas e, como era algo muito trabalhoso, solicitamos apoio da Prefeitura, que prontamente nos atendeu. Através desta parceria, fornecemos as sementes e os insumos e as mudas passaram a ser produzidas no Viveiro Municipal”, conta Dovopoly.

continua após publicidade .

De acordo com Kleber Ulisses, o projeto surgiu da ideia de maçons que foram escoteiros do Grupo Dom Bosco. “Inicialmente era para ser uma ação para aproximar a maçonaria com a sociedade. Porém, o projeto é importante porque busca a preservação da araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, está na bandeira do nosso Estado e no brasão. Então, é uma forma também de demonstrarmos o amor pelo Paraná“, reitera Kleber.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, afirma que a maior parte das mudas foi distribuída e plantada em sítios e chácaras de Apucarana. “Mas, com a divulgação do projeto, passaram a vir pedidos de cidades do Vale do Ivaí, de escolas da região e também de outros municípios do Norte do Paraná”, cita Pereira.

No sábado, o prefeito Junior da Femac também participou do lançamento da pedra fundamental do obelisco em homenagem aos 75 anos da maçonaria em Apucarana, que será instalado na rotatória situada no cruzamento das Avenidas Curitiba e Rio de Janeiro (próximo ao Supermercado Cidade Canção). “Além da Loja Trabalho, Ciência e Virtude, há ainda outras quatro lojas maçônicas em Apucarana. Junto com o obelisco, que marcará os 75 anos da maçonaria em Apucarana comemorado no dia 6 de junho, haverá também uma cápsula do tempo no local”, informa Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.