Caso Jordi: apucaranense completa um ano preso na Tailândia

Jordi Vilsinski Beffa foi preso com cocaína no aeroporto de Bangkok

Completa nesta terça-feira (14), um ano da prisão do apucaranense Jordi Vilsinski Beffa, de 25 anos, detido na Tailândia por tráfico internacional de drogas. Ele foi preso com 6,5 quilos de cocaína no Aeroporto de Bangkok e condenado a 7 anos de prisão, com direito à progressão de pena. Além dele, Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos e Ricardo de Almeida da Rosa, de 26 anos. Os dois foram condenados a 9 anos e seis meses de prisão.

A equipe de reportagem do TNOnline conversou com o advogado de defesa Petrônio Cardoso, de Apucarana. Ele informou que Jordi cumpre pena no mesmo presídio de Samut Prakan. "Estamos aguardando a mesma decisão de agosto de 2022, quando pode haver o chamado perdão real - aquilo que para nós equivaleria ao indulto de Natal. Até lá, ele está cumprindo pena no mesmo presídio de Samut Prakan", disse.

Jordi, ainda conforme informações repassadas pelo advogado, mantém contato mensal com a família que mora em Apucarana, no norte do Paraná. "Ele conversa via telefone todos mês com os pais e outros familiares dele", explica.





Relembre o caso

Um jovem, de 24 anos, suspeito de tráfico internacional de drogas foi preso no Aeroporto de Suvarnabhumi, localizado na Tailândia, no dia 15 de fevereiro, e pode ser morador de Apucarana, no norte do Paraná. Além dele, um homem de 27 anos e uma mulher de 22, que seriam de Curitiba, também foram detidos pelo mesmo crime.

Segundo informações dos sites Bangkok Post e Amarin TV, os policiais da Divisão de Repressão ao Crime 3, Divisão de Investigação e Repressão, prenderam o suspeito de nacionalidade brasileira, com 6,5 quilos de cocaína, avaliados em Bath 19,5 milhões, equivalente a R$ 3.121.999,60.

