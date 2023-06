Casamento comunitário oficializa união de 82 casais; veja fotos

Casamento aconteceu no ginásio do Sesc

No último dia do Programa Justiça no Bairro em Apucarana, 82 casais oficializaram a união no casamento comunitário realizado no ginásio de esportes do Sesc, na tarde deste sábado (17). O evento matrimonial foi celebrado por um padre e um pastor e teve a duração de 1h30.

O terceiro dia em que é realizado o programa também contou com mais de duas mil pessoas no Ginásio Lagoão, onde a movimentação começou às 8h e foi preciso a mobilização da Guarda Civil Municipal e de outros servidores públicos para organizar as filas de atendimento.

Programa Justiça no Bairro

Idealizado e coordenado pela 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargadora Joeci Machado Camargo, o Programa “Justiça no Bairro” completa 20 anos. Uma iniciativa de responsabilidade social do tribunal, conta com uma feira de serviços que aproxima a justiça do cidadão, notadamente, o em situação de vulnerabilidade social. Além de Apucarana, a edição que aconteceu em Apucarana nesta quinta, sexta e sábado em estrutura montada no Complexo Lagoão, tem caráter regional, atendendo demandas de Arapongas, Cambira, Novo Itacolomi e Marilândia do Sul.

