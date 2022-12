“Arrastão” para roubar fio em rua deixa idosos sem energia elétrica

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O furto de fios elétricos tem sido uma constante e desafia autoridades de segurança pública em Apucarana

O comércio ilegal de fios de cobre continua estimulando as ocorrências de furtos de cabos elétricos em Apucarana. Este tipo de crime, inclusive, já foi alvo de duas forças-tarefas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, realizadas na cidade, tamanha a recorrência de casos. Desde o ano passado as autoridades vem tentando resolver o problema. E os responsáveis por esses crimes tem se mostrado cada vez mais abusados. Na madrugada deste sábado (10), eles furtaram fios em quatro endereços na rua Maracahi, na Vila Feliz, em Apucarana, deixando quatro casas sem energia elétrica, causando uma série de transtornos para os moradores. E ainda ameaçaram uma mulher idosa, que percebeu a movimentação durante a madrugada. Os ladrões não levaram mais do que 200 metros de fios. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar de Apucarana trouxe, neste domingo, três boletins de ocorrência registradas por moradores da Maracahi, todos relatando estar sem energia elétrica por conta do furto de fios elétricos da rede em quatro casas.

Em uma das ocorrências, uma mulher de 51 anos relatou que a mãe, uma idosa, mora sozinha numa casa. Na madrugada de terça-feira (06), por volta das duas horas, ela ouviu que pessoas haviam entrado no quintal e, imaginando que não tivesse ninguém em casa, tentaram arrombar a porta. Ao perceber que havia uma idosa na casa, fizeram ameaças a ela e cortaram os fios da rede elétrica, levando aproximadamente 100 metros de cabos.

A filha só decidiu fazer o registro da ocorrência neste sábado (10), depois que soube que outros casos teriam ocorrido na vizinhança.







Um dos vizinhos, um idoso de 78 anos, relatou que tem uma casa de aluguel na Maracahi e, no mesmo terreno, já tem uma segunda casa, ocupada por uma inquilina. A mulher reclamou com ele na manhã de sábado que estava sem energia e, ao ir no local, descobriu que as duas casas estavam sem energia porque haviam furtado os fios durante a madrugada. Cerca de 40 metros foram cortados e levados.

O terceiro registro de ocorrência também foi feito por uma idosa. Uma mulher, de 72 anos, explicou que mora na rua Maracahi e contou que, durante a madrugada, ao levantar, percebeu que a casa estava sem energia. Ao verificar o relógio medidor, descobriu que todos os fios haviam sido cortados. Levaram cerca de 20 metros de fios.

