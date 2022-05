Ahanda segue na luta no Paranaense de Handebol Masculino

Da Redação

Uma vitória e uma derrota. Essa foi a trajetória da equipe adulta masculina da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) na segunda etapa do Grupo “A” do Campeonato Paranaense da Série Bronze, de acordo com a Prefeitura de Apucarana. Os jogos aconteceram neste final de semana, sábado (14) e domingo (15), no Ginásio de Esportes Mário Oncken, no município de Umuarama.

No sábado à tarde, o time apucaranense derrotou a equipe da Prefeitura de Pinhão pelo placar de 38 a 33. Já no domingo pela manhã, em uma partida bastante disputada, a Ahanda perdeu para a Secretaria de Esporte de Arapongas por 27 a 25. Na etapa inicial, disputada no mês de abril também em Umuarama, os apucaranenses haviam vencido a Sociedade Thalia, de Curitiba, por 27 a 21.



O técnico da Ahanda, professor Alessandro Ferreira, disse que a equipe ocupa o segundo lugar na competição. “Estamos com quatro pontos no Campeonato Paranaense e seguimos na briga em busca da classificação para a fase semifinal. Na terceira etapa, marcada para o mês de julho, enfrentaremos o time de Santa Izabel do Oeste, precisando vencer para continuarmos na competição”, frisa Ferreira. A terceira etapa ocorrerá nos dias 16 e 17 de julho em Laranjeiras do Sul.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que a equipe tem plenas condições de chegar à reta final do campeonato. “No ano passado a Ahanda chegou à fase decisiva e quase subiu para a Série Prata. Agora nesse ano acredito que o time possa alcançar o seu o objetivo que é o acesso. A Ahanda também representará o nosso município na fase final dos Jogos Abertos do Paraná que ocorrerá no mês de novembro e tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Na segunda etapa do Campeonato Paranaense, a Ahanda contou com os atletas Odair Araújo, Felipe Sanches, Gabriel Storm, Vitor Hashimoto, Hugo Biazon, Rafael Hidalgo, Leonardo Pinto, Rodrigo Costa, Fábio Correa, Luís Felipe, Lorran Nascimento, Anderson Nogueira, Victor Hugo, Pedro Tiene, Ângelo Luís, Luan Gabriel, Ezequiel Moraes, Alisson Franco, Rafael Lopes e Hélio Santos.

A equipe da Prefeitura de Pinhão lidera o Grupo “A” com 6 pontos, seguida pela Secretaria de Esporte de Arapongas e Ahanda/Apucarana 4; Santa Izabel do Oeste 2; e Sociedade Thalia 0.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.