Apucarana disputa a segunda etapa do Paranaense de Handebol

Conforme informações da Prefeitura de Apucarana, a equipe adulta masculina da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) jogará, neste final de semana, sábado (14) e domingo (15), no Ginásio de Esportes Mário Oncken, em Umuarama, pela segunda etapa do Campeonato Paranaense da Série Bronze.

Neste sábado, às 16h30, a Ahanda enfrentará o time da Prefeitura de Pinhão, e no domingo, às 11h, atuará contra a Secretaria de Esporte de Arapongas.

Na primeira etapa, também disputada em Umuarama, os apucaranenses venceram a equipe da Sociedade Thalia, de Curitiba, pelo placar de 27 a 21.

O secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, deseja sucesso ao time nessa etapa. “A Ahanda começou de forma positiva a sua participação no campeonato e a nossa torcida agora é pela conquista de dois bons resultados neste final de semana. A equipe está bem treinada e focada para os jogos em Umuarama. O handebol é mais uma modalidade que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Com o comando do professor Alessandro Ferreira, a Ahanda utilizará os atletas Odair Araújo, Felipe Sanches, Gabriel Storm, Vitor Hashimoto, Hugo Biazon, Rafael Hidalgo, Leonardo Pinto, Rodrigo Costa, Fábio Correa, Luís Felipe, Lorran Nascimento, Anderson Nogueira, Victor Hugo, Pedro Tiene, Ângelo Luís, Ezequiel Moraes, Alisson Franco, Rafael Lopes e Hélio Santos.

Em 2021 a equipe chegou à fase decisiva do Campeonato Paranaense da Série Bronze e foi campeã da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), que aconteceu em Florestópolis (Norte do Estado).

A Ahanda tem o patrocínio da TransApucarana e o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.





