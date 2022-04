Da Redação

Apucarana estreia com vitória na Série Bronze de Handebol

O time adulto masculino da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) estreou com vitória no Campeonato Paranaense da Série Bronze, ao derrotar a Sociedade Thalia, de Curitiba, por 27 a 21, em confronto realizado no último final de semana no Ginásio de Esportes Professor Amário Vieira da Costa, em Umuarama (Noroeste do Estado).

O técnico da equipe apucaranense, professor Alessandro Ferreira, elogiou a atuação na abertura da Série Bronze. “Nossa equipe realizou uma bela apresentação, num resultado que dá confiança para a sequência do campeonato. Vamos continuar treinando já pensando nas partidas do mês de maio, válidas pela segunda etapa da competição”, destaca Ferreira.

No próximo dia 14, a Ahanda joga contra a Prefeitura de Pinhão, e no dia 15 enfrenta a Secretaria de Esporte de Arapongas. Os jogos serão em Umuarama.

Na vitória sobre a Sociedade Thalia, a Ahanda contou com os goleiros Gabriel Storm e Rodrigo Costa, os armadores Felipe Garcia, Rodrigo Ferdinandi, Lorran Nascimento, Hugo Tortola, Rafael Hidalgo e Leonardo Sobreiro, os pivôs Anderson Nogueira e Odair José, e os pontas Alécio Colombo, Luís Felipe Antunes, Vitor Hashimoto e Fábio Corrêa.

No ano passado o time apucaranense chegou na fase decisiva da Série Bronze e foi campeão da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), em Florestópolis.

A equipe conta com patrocínio da TransApucarana e o total apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.