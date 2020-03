Autarquia de Saúde de Apucarana atualiza quadro de saúde de suspeitos de coronavírus

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana atualizou na manhã deste sábado (28) a situação dos casos de suspeita de coronavírus acompanhados pelo município. Atualmente, mais de 200 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sintomas compatíveis com o coronavírus. No entanto, como o quadro de saúde destas pessoas não é tão grave, o isolamento domiciliar é a ação recomendada, para que não haja uma possível transmissão do vírus.

São três casos acompanhados com maior atenção, de acordo com o diretor-presidente da AMS, Roberto Kaneta. Um deles é de uma criança de seis anos. "É um menino aqui de Apucarana que foi atendido por um pediatra com quadro de febre e alteração respiratória. O médico então achou por bem solicitar o teste de coronavírus. O resultado deve chegar em breve", disse Kaneta.

Segundo ele, a criança apresenta quadro estável. "Ele não tem histórico conhecido de contato com alguém com coronavírus. Mas, por ser uma criança, estamos atentos. Ele encontra-se em isolamento domiciliar, juntamente com os pais", afirmou.

O caso mais grave é o de uma mulher, na faixa dos 34 anos. Ela é de Apucarana e encontra-se internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Providência. "Esta paciente já estava sendo monitorada desde o início da semana. No entanto, o quadro dela se agravou na sexta-feira (27) e, por isso, ela precisou dar entrada na UTI do hospital", disse Kaneta.

A paciente, segundo ele, já possui comorbidades que agravam o quadro. "Ela possui um histórico de asma, que infelizmente piorou consideravelmente. Ela também não tem histórico de contato direto com alguém com coronavírus. Já fizemos a coleta para exames e aguardamos o resultado", ressaltou.

Há ainda uma terceira pessoa, também apresentando sintomas, que o município aguarda o resultado do exame. Esta pessoa veio de outro estado e está em isolamento domiciliar. Não há mais informações sobre este caso.

DESCARTADOS

Quatro outros pacientes de Apucarana que já fizeram exames tiveram resultados descartados. O primeiro deles foi um padre de 93 anos, cujo resultado saiu há mais de 10 dias. Outros 3 resultados negativos chegaram na última semana.

ATENDIMENTOS

Apucarana possui um centro exclusivo para atender pacientes com suspeita de coronavírus. O Pronto Atendimento do Coronavírus ocupa estrutura do espaço onde funcionava até agora o Centro de Especialidades, mais exatamente onde foi por muitos anos o Pronto Atendimento de Apucarana (PAM), todos os dias, entre 7 horas e 23 horas.

Os telefones do Pronto Atendimento para tirar dúvidas sobre o coronavírus são (43) 3162-3049, 99967-0845 e 99967-0563 (os dois últimos também atendem pelo WhatsApp).

PREVENÇÃO

Lavar bem as mãos ajuda prevenir doenças. Para se proteger de vírus e bactérias é fundamental a correta higienização. O médico infectologista do Hospital da Providência, José Ruy ensina o passo a passo. CLIQUE AQUI

SAÚDE MENTAL

Passar por períodos de isolamento pode ser bem complicado. O psiquiatra de Apucarana Julio Dutra, presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, falou sobre como passar por este período. Assista: