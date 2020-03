Pronto Atendimento do coronavírus em Apucarana atende mais de 40 pessoas no primeiro dia

O primeiro dia de funcionamento do Pronto Atendimento do Coronavírus em Apucarana recebeu 41 pessoas até as 17 horas desta sexta-feira (20). Já as três linhas telefônicas disponibilizadas para a população tirar dúvidas sobre a doença recebeu 141 ligações entre 7 horas e 17 horas.

“Das 41 atendimentos nenhum se enquadrou nos critérios para fazer o exame para detectar coronavírus”, informa o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS).

Pronto atendimento e a central telefônica começaram a funcionar hoje a partir de medidas adotadas pela prefeitura, através da Autarquia Municipal de Saúde, visando oferecer aos apucaranenses uma estrutura de saúde exclusiva para atender casos suspeitos do coronavírus.



Pronto Atendimento do Coronavírus está funcionando no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O serviço é oferecido, ininterruptamente, de segunda-feira a domingo, entre 7 horas e 23 horas.



O Pronto Atendimento do Coronavírus ocupa estrutura do espaço onde funcionava até agora o Centro de Especialidades, mais exatamente onde foi por muitos anos o Pronto Atendimento de Apucarana (PAM). O acesso das pessoas que precisarem procurar esse serviço deve ser feito para parte lateral do prédio da Autarquia de Saúde, evitando assim o contato com as demais pessoas que circulam pelo prédio.

“Neste local é feita a triagem, consultas e coleta de material para exame e os encaminhamentos necessários de cada caso, podendo ser isolamento domiciliar ou internação hospitalar”, explica o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.

De acordo com Kaneta, os 12 médicos especialistas que atuam regularmente no Centro de Especialidades formam o corpo clínico, ao lado de 6 médicos residentes do Ambulatório Municipal de Dermatologia, para atender os possíveis casos suspeitos do coronavírus no Pronto Atendimento.

“Estamos adotando todas as medidas possíveis, em sintonia com o Governo do Estado e com o Governo Federal, visando principalmente interromper a circulação do vírus", assinalou Junior da Femac. Ele reitera que a assistência médica exclusiva para os casos suspeitos de coronavírus está disponibilizada, mas o ideal é que todos permaneçam em suas casas.



Serviço:

Telefones do Pronto Atendimento Tira Dúvidas Coronavírus:



Fixo – (43) 3162-3049



Celulares – 99967- 0845 e 99967-0563 – Atendimento por ligação ou pelo WhatsApp.