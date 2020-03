Infectologista explica maneira correta de lavar as mãos e evitar doenças; assista

É simples e muito eficaz. Lavar bem as mãos ajuda prevenir doenças. Para se proteger de vírus e bactérias é fundamental a correta higienização. O médico infectologista do Hospital da Providência, José Ruy ensina o passo a passo.



Segundo o experiente profissional, o ideal é realizar a higienização nas mãos, toda vez antes de tocar o rosto e quando chegar em casa. “O ideal é higienizar a mão antes de se tocar, antes de coçar o olho, de colocar a mão na boca. Essa higienização pode ser feita com água e sabão e também com o álcool em gel, que é muito eficaz, tem esse efeito de higienização, ” detalha o médico.



Para lavar as mãos é preciso seguir algumas regras, não é apenas ligar a torneira passar o sabão e lavar as palmas. A correta higienização exige mais cuidados.

“O primeiro passo é molhar a mão, depois aplique uma quantidade adequada de sabão, começa esfregando as palmas, depois lavamos o dorso a parte de cima das mãos, que é um hábito que não temos tanto. Depois lavamos as extremidades, as pontas dos dedões e lavamos o dedão todo, finalizamos lavando os punhos e com o enxague. Seguir a técnica é um pouco mais demorado, mas é importantíssimo para a devida higienização. A técnica correta vai dar maior segurança e evitar que a doença se propague," explica o médico.



O médico ainda disse que é fundamental chegar em casa e já se preocupar com a higienização. “Não é um mal hábito, partir para uma conduta dessa, chegar em casa e já retirar qualquer micróbio que esteja trazendo da rua. São hábitos que quem quiser se adequar, não vai ter malefícios, ” enfatiza.

O infectologista fez questão de ressaltar a importância das vacinas. “Quero fazer um apelo para as pessoas antivacinas, que reavaliem esse pensamento. O sarampo está aí, e a prevenção é a vacina. As vacinas protegem e são de poucos eventos colaterais. Vamos ter a vacinação contra a gripe, é uma pena que ela não seja universal, se a pessoa tomou vacina da gripe, pouco provável que ela tenha a doença, ” comenta.

José Ruy também chamou a atenção para a dengue. “Hoje o nosso país vive uma epidemia de dengue, existe até uma frase que ouvimos bastante: “Em vez de se preocupar com o coronavírus vamos limpar o quintal”. Eu penso assim: Vamos nos preocupar com o coronavírus e com a dengue também, precisamos criar bons hábitos,” finaliza.

Veja a entrevista completa: