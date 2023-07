Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis (PTB), de 49 anos

O vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis (PTB), 49 anos, está em Campo Largo desde o último final de semana, para uma série de exames no Hospital Nossa Senhora do Roccio. Ele está aguardando a sua vez para realização de transplante de fígado, assim que surgir um doador compatível. Marcelo Reis já é o sétimo de uma fila de espera naquele hospital, que faz mais de 20 transplantes desta natureza por mês. Segundo o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), seu vice vinha tendo problemas de saúde há alguns anos e até teve uma recuperação boa, porém desde início deste ano a doença evoluiu. “Mas ele se fortaleceu bastante, está bem e agora está preparado para esse transplante, que pode acontecer nos próximos dias. Eu estou muito confiante que logo ele estará recuperado e de volta a nos ajudar a tocar o município”, disse Carlos Gil.

continua após publicidade .

Defesa do morador de rua

A criação de frentes parlamentares em defesa disso ou daquilo tem sido comum tanto no Congresso Nacional, como nas assembleias legislativas. No Paraná, deputados estaduais acabam de criar a Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua, que tem como objetivo avançar no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e abrangentes, garantindo a dignidade e direitos a uma parcela vulnerável da sociedade. A Frente será presidida pelo deputado Renato Freitas (PT) e contará também com Professor Lemos (PT), Requião Filho (PT), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT), Dr. Antenor (PT), Tercílio Turini (PSD), Ney Leprevost (União) e Arilson Chiorato (PT).

continua após publicidade .

Contra a reforma petista

O secretário estadual de Cidades e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), criticou nesta quarta-feira, pelas redes sociais, a reforma tributária em trâmite no Congresso Nacional proposta pelo governo do presidente Lula (PT). Ele é da opinião que a reforma tributária do jeito que está vai tornar as prefeituras de todo o Brasil reféns do governo federal e retira toda a autonomia dos municípios, além de penalizar os brasileiros pobres com aumento de tributação de gêneros alimentícios. “A reforma tributária é urgente. Mas não pode ser concentrada em Brasília. Os municípios precisam ter autonomia. As pessoas moram nas cidades”, afirmou Pimentel.

Ex-prefeito é multado

continua após publicidade .

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) multou o ex-prefeito de Jandaia do Sul, Dejair Valério (ex- PTC), o Carneiro da Metafa (gestão 2013-2016). O motivo da sanção foi a contratação, em 2013, de motorista de transporte escolar sem aprovação em concurso público. O valor original da multa, de R$ 1.450,98, deverá ser corrigido monetariamente após o trânsito em julgado da decisão, da qual ainda cabe recurso. Os membros do TCE-PR acataram representação encaminhada pela Primeira Vara do Trabalho de Apucarana, em face de Representação Trabalhista contra esse município, formulada pelo motorista Rodrigo Nogueira de Mattos.

Vagas para afrodescendentes

O procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná, enviou ofício nesta quarta-feira à presidência da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), pedindo para que recomende às prefeituras a reserva de cotas raciais em concursos públicos na administração municipal para candidatos afrodescendentes. O ofício é endereçado ao presidente interino da AMP, Sérgio Onofre da Silva (PSC), prefeito de Arapongas. Segundo o procurador, tal recomendação já havia sido feita aos prefeitos, prefeitas e presidentes de Câmaras de todos os 399 municípios.

Siga o TNOnline no Google News