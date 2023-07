Da Redação

Prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (PP)

O prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (PP), garantiu através da lei municipal nº 792/2023 o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem do município, beneficiando 23 servidores, entre os três cargos, sendo dois auxiliares de enfermagem, dez técnicos de enfermagem e onze enfermeiros. A lei foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo. Conforme a lei, o piso salarial dos enfermeiros municipais passa a ser de R$4.750; R$ 3.325 para o técnico de enfermagem, e R$ 2.375 para o auxiliar de enfermagem, valendo a partir de 1º de maio de 2023, ou seja, o piso será aplicado de forma retroativa. a partir de maio.



continua após publicidade .

Vice será candidato

O vice-prefeito de Jardim Alegre, Moisés Lnortovz dos Santos (Cidadania), popular Moisés da Farmácia, deverá ser candidato a prefeito nas eleições do ano que vem representando o grupo da situação. Em reunião política realizada nesta semana com integrantes do grupo do prefeito José Roberto Furlan (Cidadania), ele foi escolhido por unanimidade para a disputa eleitoral de 2024. Moisés da Farmácia conta com o apoio do prefeito Furlan, com quem tem trabalhado de forma conjunta e participado das principais decisões da administração municipal. Além disso, Moisés da Farmácia é considerado uma pessoa muito bem-quista junto à comunidade, sempre presente nas ações de governo de interesse coletivo ou em outros eventos populares.

continua após publicidade .

Trocas ministeriais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria pedido à sua equipe de articulação política “cenários” para possíveis trocas ministeriais, com o objetivo de atrair partidos do Centrão, como o PP e o Republicanos, para a base do governo no Congresso. As negociações, no entanto, só devem avançar na próxima semana, com conversas entre o presidente e os comandos da Câmara e Senado. Em conversas para construir governabilidade e ampliar apoio no Congresso, o governo pediu ao Progressistas que indique o nome de uma mulher para o comando da Caixa Econômica Federal. Hoje a Caixa é comandada por Rita Serrano.

Siga o TNOnline no Google News