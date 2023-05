Da Redação

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) se reuniu com o senador Sérgio Moro (União Brasil) nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Eles falaram sobre políticas públicas para a pessoa com deficiência no Estado. Sérgio Moro esteve em Curitiba para o início do “Programa Diálogo com o Senador Sérgio Moro”, que visa promover encontros com a sociedade sobre temas importantes. Ele se reuniu com diversas instituições que trabalham com pessoas com deficiência. O senador já conhecia Bazana e sabe de sua experiência a respeito do tema, por isso fez questão do encontro com o “deputado das Apaes” do Paraná. A assessora do gabinete de Bazana, Karina Gouvea, primeira contratada com Síndrome de Down na Alep, participou do encontro.



Gallo com sindicalistas

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira membros da APP Sindicato e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Este foi o primeiro encontro do ano do chefe do Executivo com as entidades que representam os servidores públicos e Educação. Gallo ouviu as demandas das duas categorias e reiterou seu compromisso em colocar em discussão a reposição salarial do funcionalismo, assim como também o piso dos professores. O prefeito entende que as reivindicações são mais do que justas, ainda mais para quem é peça decisiva na engrenagem que faz funcionar a máquina pública. Segundo ele, o diálogo é fundamental para o bom andamento da gestão.

