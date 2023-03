Da Redação

“Banheiro inteligente”

O presidente da Câmara de Apucarana, Luciano Molina (PL), apresentou à Prefeitura proposta de instalação do chamado “banheiro inteligente”, em substituição aos banheiros públicos tradicionais. Segundo ele, o modelo, já utilizado em Camboriu-SC, é uma plataforma totalmente automatizada em que a pessoa apenas aperta o botão, a porta se abre e fecha e, depois que a pessoa usa, o banheiro é higienizado automaticamente em quinze segundos, ficando pronto para outro usuário. Além de higiênico, não causa mau cheiro. Seu custo não é barato, mas o custo-benefício é grande. Ele sugere que seja implantado um projeto-piloto na área central para aferição de resultados.

Homenagem a ex-vereador

O vereador Moisés Tavares (Cidadania) apresentou projeto de lei na Câmara de Apucarana que denomina de Pastor Silvério dos Reis o futuro Hospital de Apucarana, que está em fase de construção. Pastor Silvério foi eleito vereador em 2020 e assumiu a Câmara no dia 1º de janeiro de 2021, porém morreu vinte dias depois, aos 71 anos, vítima de complicações da Covid-19. Moisés Tavares lembra que Pastor Silvério teve atuação forte no Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região e no Conselho Municipal de Saúde, se destacando como uma grande liderança que tinha muito prestígio entre evangélicos e católicos.

