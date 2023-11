Da Redação

Por 28 votos a 9, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira projeto de lei que concede ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o título de Cidadão Honorário do Paraná. A matéria foi aprovada em primeiro e em segundo turnos nas sessões plenárias e segue agora para sanção do governador Ratinho Junior (PSD). O texto é assinado pelo deputado Ricardo Arruda (PL) e tem como co-autores Gilberto Ribeiro (PL), Delegado Jacovós (PL), Gilson de Souza (PL), Soldado Adriano José (PP) e Marcel Micheletto (PL). De acordo com Arruda, o projeto homenageia Bolsonaro “pelo brilhante desempenho como político brasileiro e maior representante da direita no Brasil”. A aprovação, no entanto, ocorreu sob protestos e manifestações de repúdio de deputados do Bloco PT/PDT, que formam a bancada de oposição, entre eles, Requião Filho e Arilson Chiorato, ambos do PT.



PDT com novo comando

O ex-vereador Gilberto Cordeiro de Lima recebeu oficialmente, nesta semana, autorização da Executiva Estadual do PDT para assumir a presidência da comissão provisória do partido em Apucarana. A autorização foi dada pelo deputado estadual Goura e pelo ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto. Entre os membros da comissão provisória foi indicado Eduardo Camargo como vice-presidente, ele que é assessor de gabinete do vereador Tiago Cordeiro de Lima, atual presidente do MDB e filho de Gilberto Lima. Como secretário-geral foi indicado Ricardo Lima, também filho de Gilberto. A intenção de Gilberto Lima é formar desde já um diretório para a disputa eleitoral do ano que vem.

Partido Novo com Rota

O ex-vereador José Rota foi indicado pelo ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallaganol e também pelo membro da executiva estadual Sérgio Bulgacov para reestruturar o partido Novo em Apucarana. Rota já está formando um grupo de pessoas no sentido de organizar o partido e buscar filiações de lideranças que possam disputar a Câmara de Vereadores nas eleições do ano que vem. Segundo ele, a intenção do partido, por enquanto, em Apucarana, é apenas se preparar para a disputa de cadeiras no Legislativo Municipal. José Rota, que é advogado, foi vereador em Apucarana na Legislatura de 1993 a 1996 e tem muita experiência na política.

Enfim, FPM subiu

Após vários meses de queda, enfim o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) está fechando o mês de novembro com um crescimento de 2,67%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o acumulado de novembro interrompe uma sequência de quatro meses de queda nos repasses regulares. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o terceiro e último repasse deste mês, que será creditado neste dia 30 nas contas das prefeituras, apresenta um crescimento de 18,9% em termos nominais. No entanto, fazendo-se uma comparação mês a mês desde início do ano, o FPM acumula uma queda de 0,90% em relação ao ano anterior.

Inaugurações em Marilândia

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho (PSD), está preparando uma série de inaugurações para os próximos dias. Em dezembro, mês de comemoração do aniversário de 71 anos da cidade, a prefeitura quer entregar para a população as capelas mortuárias dos distritos de São José e Nova Amoreira, duas obras muito esperadas pela comunidade. O prefeito também quer entregar até o dia 30 de dezembro o Aterro Sanitário de Marilândia do Sul, uma obra estratégica para a política de gerenciamento de resíduos sólidos do município. Outro presente para comunidade é a revitalização da Praça da Igreja Matriz, que está em andamento. Segundo ele, será um mês movimentado.