Da Redação

Prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD)

continua após publicidade .

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), mostra preocupação com o alto índice de acidentes na PR-444. Ele anunciou nesta semana que buscará soluções imediatas junto à nova concessionária da rodovia, a EPR Vias. A prefeitura já havia solicitado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a instalação de radares e redutores de velocidade no trecho que liga Arapongas a Mandaguari, mas os pedidos foram negados em gestões anteriores. Outras medidas, como a instalação de guard-rails no canteiro central, também foram descartadas por limitações técnicas e normas federais de largura de pista. Apesar de ser duplicada, a PR-444 registra colisões frequentes, muitas com acidentes com óbito. O prefeito diz esperar que a nova concessionária apresente soluções para reduzir os acidentes na rodovia.

Balão de ensaio

Com o anúncio da pré-candidatura do vereador Lucas Leugi (PSD) para deputado estadual, revelada na última terça-feira (3), Apucarana já conta com mais de dez nomes colocados para concorrer à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e à Câmara Federal nas eleições de outubro. No entanto, muitos desses pré-candidatos declarados não devem concorrer de fato. Há casos de políticos que incluíram seus nomes como possíveis concorrentes na disputa apenas para “medir a pressão”. Até as convenções, que vão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto de 2026, muita água ainda vai passar por baixo da ponte.

continua após publicidade .

Leia a coluna completa na edição impressa do Tribuna do Norte

Siga o TNOnline no Google News