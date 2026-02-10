Da Redação

Deputado federal licenciado e secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (PSD)

continua após publicidade .

O deputado federal licenciado e secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (PSD), vê com preocupação a retirada do teste de baliza do exame prático para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida já foi anunciada por 11 estados, incluindo o Paraná. Integrante do Conselho Estadual de Trânsito do Paraná (Cetran-PR), Beto afirma que decisão vem sendo apresentada como medida de simplificação. No entanto, ele afirma que a baliza não é apenas uma manobra isolada. “Trata-se de um teste que envolve coordenação motora, noção de espaço, percepção de profundidade, visão lateral e capacidade cognitiva. São habilidades fundamentais para quem pretende conduzir um veículo em ruas e rodovias, especialmente em um país que ainda possui grande número de pistas simples, onde a responsabilidade é compartilhada e os erros custam vidas”, diz o deputado.

Construção de candidatura

Há um movimento em curso para tentar fortalecer a pré-candidatura a deputado estadual do vereador Moisés Tavares (PP), líder do prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), na Câmara. A ideia é transformar Moisés no candidato do “grupo do prefeito” nas eleições de outubro, com o apoio do presidente do Legislativo, Danylo Acioli (MDB). Com isso, Danylo — que também é pré-candidato a deputado estadual — abriria mão de concorrer em prol de um projeto conjunto. O presidente da Câmara, que se aproximou da bancada da situação, estaria disposto, inclusive, a ser um dos coordenadores de uma eventual campanha de Moisés para a Assembleia Legislativa. A conferir.

continua após publicidade .

Leia a coluna completa na edição impressa do Tribuna do Norte

Siga o TNOnline no Google News