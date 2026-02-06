Da Redação

Ex-deputado federal Delegado Francischini

Durante passagem por Apucarana nesta quinta-feira (05), o ex-deputado federal Fernando Francischini (Solidariedade) confirmou que é pré-candidato à Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. De volta à cena política, ele fez duras críticas à atual gestão da segurança pública no Brasil durante entrevista ao TNOnline. Conhecido como Delegado Francischini, o ex-secretário de Segurança do Paraná defendeu que o combate ao crime organizado exige “firmeza” e mostrou preocupação com o avanço das grandes organizações criminosas no mercado financeiro e até na política. Ele também criticou os discursos de defesa dos direitos humanos de alguns parlamentares, principalmente do PT, em detrimento da proteção da família e das “pessoas de bem”.

Obras na educação infantil

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) tem reforçado que 2026 será um “ano de construção” em Apucarana. Um dos objetivos ditos por Rodolfo em todos eventos que participa é entregar obras paradas e destravar projetos que não saíram do papel. O planejamento prevê a conclusão de três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e a construção de três novos. O primeiro, no Núcleo Afonso Alves de Camargo, foi entregue na última terça-feira à noite. O próximo a ser inaugurado é o CMEI do Conjunto Habitacional Sanches dos Santos, neste sábado. O terceiro é o CMEI do Jardim Catuaí, que teve as obras retomadas. Já os três novos CMEIs devem ser construídos no Interlagos, Parque Bela Vista e Residencial Solo Sagrado.

