Rafael Greca

Uma das secretarias mais importantes do Governo do Estado, a de Cidades, pode vir a ser ocupada a partir de janeiro pelo atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD). Cidades é justamente a Secretaria que lida com um grande volume de recursos para atender as demandas dos municípios. Em uma eleição estadual, o peso dessa secretaria é inestimável. Aliás, antes de Ratinho se eleger governador em 2018, ele ocupou justamente esta pasta no governo Beto Richa. Isto por si só não credencia Rafael Greca a ser o candidato de Ratinho à sua sucessão. Há outros fortes pretendentes, como o deputado estadual e futuro presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, que tem grande penetração entre os prefeitos interior. Por isso, não se descarta uma dobradinha entre o parlamentar e Greca. Forte em Curitiba e região metropolitana, Greca seria o vice ideal de Alexandre Curi, segundo alguns proceres do PSD. Mas até 2026 ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.

Washington disputa Amuvi

O prefeito eleito de Kaloré, Washington Luis da Silva, do PSD, confirmou ontem que vai mesmo disputar a presidência da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, abrindo mão de qualquer interesse em pleitear ser presidente do Cisvir - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região. A partir desta semana, Washington vai intensificar contato com os demais prefeitos eleitos que integram a Amuvi, em busca de formar uma diretoria de consenso. Ele quer evitar um bate-chapa. Além de Washington, os prefeitos de Cruzmaltina, Maurício Bueno, e de São João do Ivaí, Fabio Hidek, têm manifestado interesse em presidir a Amuvi. Os três devem se reunir em breve e podem compor chapa única, alternando presidência e vice. Já em relação ao Cisvir, por ora permanece apenas o nome do prefeito reeleito de Rio Bom, Moisés Andrade, como candidato a presidente.





